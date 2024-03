DONA una treccia DONA un sorriso

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il 7 marzo presso la Camera dei Deputati a Roma, l’OdV Una Stanza per unpromuove e sensibilizza verso le malattie oncologiche Roma,06.03.24. In sinergia con il Multidistretto LEO 108 ITALY, F.A.V.O. e Città di Grottaferrata, giovedì 7 marzo 2024 la OdV Una Stanza per unpromuove uno speciale incontro nella Sala del