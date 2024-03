Don Bosco-Verdi | La dirigente risponde sui bagni inagibili

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024)alla Don. Non si fa attendere la risposta dellascolastica: “Non ci sono stati disagi né per gli alunni né per gli insegnanti”alla DonGiuseppe. Dopo la pubblicazione della nota stampa dei Consiglieri di Minoranza Di Procolo e Russo in merito alle infiltrazioni che avrebbero reso ial plesso della Giiuseppe, ci ha contattato la dirigenza dell’istituto, spiegando che vi era la criticità, ma opportunamente segnalata e risolta. Nelle foto mostrate nella nota dei due Consiglieri comunali di Qualiano sono mostrati i danni dell’infiltrazione che non esisterebbe più. ...