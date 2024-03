Dodge Charger 2024 | prima auto elettrica

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Come ci si poteva aspettare, anche l’azienda americana abbraccia il motore elettrico con la. La nuovasarà disponibile sia in versione a due porte, sia a quattro porte Siamo arrivati a quella che è stata annunciata come l’ottava generazione di. Con questa nuova, l’azienda americana ha deciso a sua volta di abbracciare il motore elettrico. Quella che hanno annunciato è infatti quella che hanno definito lamuscle car. Il team americano ha deciso di abbandonare il motore V8 per lasciar completamente spazio ai motori elettrici. Si tratta di un’altra azienda che, sempre per sostenere l’ambiente e l’ecologia, ha deciso di ...