(Di mercoledì 6 marzo 2024)Who - Special 2 () è il secondo degli speciali dedicati al sessantesimo anniversario della serie. In questail TARDIS porta il Dottore e Donna su un'astronave apparentemente abbandonata ai confini dell'universo. I due per fuggire dovranno affrontare una prova di fiducia difficilissima. Source

In una nuova intervista, Matt Smith ha raccontato di aver dato il benvenuto a Ncuti Gatwa nell'universo di Doctor Who e di non aver completato la visione di ... (movieplayer)

L'interprete dell'11esimo Dottore ha ricordato l'epoca in cui accettò la parte Con il debutto della Stagione 14 di Doctor Who alle porte, uno dei Dottori più ... (movieplayer)

Doctor Who: Wild Blue Yonder (2023). Una scioccante avventura: Doctor Who: Wild Blue Yonder (2023) è un secondo speciale davvero unico e intrigante. Con delle ambientazioni e delle situazioni inquietanti, Russel T. Davies è riuscito a mettere in scena una storia ...locchiodelcineasta

Pharrell Williams e Miley Cyrus insieme in "Doctor (Work It Out)" - Guarda il videoclip: È uscito in digitale ed è entrato in rotazione radiofonica “Doctor (Work It Out)”, il nuovo atteso singolo delle superstar Pharrell ..ondarock

Doctor Who: nuovi ingressi nel cast della quattordicesima stagione: Radio Times ha annunciato due nuovi ingressi al cast della quattordicesima stagione di Doctor Who, Genesis Lynea e Gwïon Morris Jones.filmpost