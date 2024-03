Doc 4 | si farà? Parla l’attore Luca Argentero | protagonista del medical drama | “Per me assolutamente sì”

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Doc 4 ci sarà? I fan sperano in una nuova stagione della serie che ha conquistato i telespettatori con la sua trama e i racconti dei suoi protagonisti all’interno e fuori al Policlinico Ambrosiano di Milano. Vediamo insieme cosa ha dichiaratodi Doc, sul proseguimento del. Doc 4, persiTutti pazzi per il dottor Fanti, o semplicemente Doc. La fiction di Rai1, che è arrivata alla puntata finale della terza stagione ‘Doc – Nelle tue mani‘ (in onda giovedì 7 marzo 2024), ha incollato davanti allo schermo milioni di telespettatori con una media del 25% di share. Molti quindi si domandano se ci sarà anche Doc 4 dato l’ottimo riscontro di pubblico. Nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e ...