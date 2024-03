Doc 3 | Ansia per la sorte di Agnese L' attrice svela il drammatico lascito che l' ha colpita

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ti stai chiedendo cosa riserva l'ultima puntata di Doc 3? Ecco un assaggio di quello che ti aspetta! L'ultima puntata di Doc 3 sta per essere trasmessa su Rai1 e l'attesa è palpabile. Cosa ha fatto Andrea Fanti nel suo oscuro passato? E quale sarà il ruolo di, la sua ex moglie, pronta a rivelare la verità per proteggerlo? Inoltre, nel precedente episodio,ha promesso di rivelare a Doc tutto, compresa la sua lotta contro il cancro ai polmoni. Ma sarà lei a morire nell'ultima puntata? Questo è ciò che i fan stanno cercando di scoprire, dopo le tragiche morti di Lorenzo e Alba.e il suo: l'impatto sul cast Sara Lazzaro, l'che interpreta, ha condiviso quanto il personaggio abbia avuto un significato per lei: un'opportunità per crescere sia ...