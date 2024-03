Divisione 1 maschile La Gea sconfitta dall’Audax Carrara

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Rocambolescaper la Gea in casa dell’Audax(82-76), nell’ottavo turno della1. La Gea non è riuscita a gestire nel finale di gara un vantaggio di quattro punti, con palla in mano, a 2’40 dalla fine del quarto periodo. L’Audax, con le bombe di Lulli e Ramirez e un canestro di Morillo è riuscito a ribaltare la situazione a vincere addirittura di sei punti. I grossetani hanno perso una buona occasione per consolidare la posizione in zona playoff, al termine di un confronto avvincente. All’insegna dell’equilibrio il primo tempo, conavanti di un punto all’intervallo lungo. Nel terzo periodo l’Audax è scattata in avanti fino a tredici punti, ma il Grosseto, alla fine è riuscito a ridurre a cinque le lunghezze. Negli ultimi dieci minuti le due formazioni si sono date battaglia, con la ...

