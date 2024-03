Disponibile l’iPhone 13 al minimo storico su Amazon | sconto di 140 euro

(Di mercoledì 6 marzo 2024)13 di Apple è uno dei dispositivi più popolari dell’azienda, rinomato per il suo design distintivo, la costruzione impeccabile e le prestazioni di alto livello. Ogni volta che il prezzo di questo smartphone subisce una riduzione, anche minima, rappresenta un’opportunità da non perdere, considerando la grande richiesta che continua ad avere. Acquistare un iPhone 13 ad un prezzo più conveniente è davvero un affare da cogliere al volo. Il dispositivo, infatti, crolla alsue, grazie ad un superdi 140, sarà vostro al prezzo di soli 619(invece di 759di listino). Il device, venduto e spedito dall’e-commerce, ècon il colore mezzanotte e nella capacità di memoria interna da ...

Powerbank Anker CROLLA a 16€! Occasione IMPERDIBILE: Il powerbank Anker 321 PowerCore 5K, con batteria esterna da 5200 mAh, è ora Disponibile ad un prezzo irresistibile di soli 15,99€!tomshw

Il divino Hades arriva su iPhone e iPad in esclusiva Netflix: Netflix ottiene un altro grande successo con l’esclusiva mobile di Hades per iPhone e iPad. Questo dungeon crawler è uno dei migliori titoli degli ultimi anni e potrebbe contribuire ad ampliare il ...macitynet

iOS 17.4 è arrivato e per l'iPhone in Europa non sarà più lo stesso. Ecco le novità: In queste ultime ore, indicativamente dalle 19 del 5 marzo, è Disponibile l’aggiornamento iOS 17.4 con il quale Apple si adegua ai dettami europei del Digital Markets Act (DMA), un insieme… Leggi ...informazione