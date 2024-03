Disney cancella diversi film perché non abbastanza buoni

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il CEO della, Bob Iger dichiara la scelta dire alcuniin progettonon ritenutiDurante la conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom del 2024, il CEO, Bob Iger rivela la scelta direprodotti negli ultimi mesinon ritenutivalidi. Il desiderio è quello di riportare l’azienda ai livelli qualitativi che aveva prima della pandemia. C’è la volontà di riconfermarsi come numero uno al botteghino, e difendere la proprietà intellettuale che si possiede. Per fare ciò è necessario che si passi diverso tempo in compagnia dei creatori, guardare ied impegnarsi ad un processo volto al ...

Marvel, la Disney reagisce alle critiche: «Il problema non è la superhero fatigue»: Bob Iger ha parlato delle difficoltà dell'universo Marvel e svelato che sono stati cancellati diversi progetti giudicati non abbastanza forti ...bestmovie

Disney, Bob Iger: "Abbiamo cancellato diversi film perché non erano abbastanza buoni": Il CEO ha insistito maggiormente sul fatto che lo studio punterà tutto sulla qualità e non sulla quantità e ha espresso il desiderio di raggiungere il livello di Netflix per Disney+ ...movieplayer

Bob Iger a ruota libera sul futuro della Disney, da Fortnite alla rincorsa a Netflix: Bob Iger parla del futuro della Disney, in particolare la rincorsa tecnologica a Netflix e gli obiettivi sul fronte videoludico ...badtaste