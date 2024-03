Disney | Bob Iger | Abbiamo cancellato diversi film perché non erano abbastanza buoni

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il CEO ha insistito maggiormente sul fatto che lo studio punterà tutto sulla qualità e non sulla quantità e ha espresso il desiderio di raggiungere il livello di Netflix per+ Intervenuto alla conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom del 2024, Bobha rivelato che lahaparecchie prodotti negli ultimi mesinon ritenutie ha espresso il desiderio di riportare l'azienda di nuovo ai livelli qualitativi pre-pandemia. "Come studio che è stato il numero uno al botteghino per gli ultimi sette anni su otto non è stato un caso. È una combinazione di due fattori, ovviamente la proprietà intellettuale che, ma anche l'esecuzione - sia l'esecuzione gestionale, sia ...

Disney streaming tech must be at Netflix’s level to boost growth says Iger: Disney CEO Bob Iger says the streaming technology underpinning Disney+ must improve to a similar level to Netflix's if it is to lower customer acquisition costs, reduce churn and quicken its journey ...c21media

Disney Boss Bob Iger Gets Brutally Trolled for Dismissing ‘Marvel fatigue’ Ahead of ‘Oppenheimer’ Oscar Dream: Disney Boss Bob Iger Gets Brutally Trolled for Dismissing ‘Marvel fatigue’ Ahead of ‘Oppenheimer’ Oscar Dream ...msn

Bob Iger rivela che la Disney ha accantonato diversi film e contesta la teoria dell’affaticamento del pubblico: Bob Iger CEO di Disney ha parlato di ciò che stava facendo per correggere la rotta dello STUDIOS che è tornato a dirigere.cinefilos