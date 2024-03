Disinstallare app su Android | una o tutte insieme | per liberare spazio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quando installiamo troppe app sul nostro smartphone o tabletrischiamo di rallentare il nostro telefono, ancor di più se queste app le usiamo raramente oppure le usiamo una sola volta e le teniamo sul telefono inattive per settimane o mesi. Possiamoun'app normalmente oppure, meno ovvio, rimuovere più app(per risparmiare tempo e poter effettuare una pulizia approfondita). Si possono anche rimuovere le app di sistema o le app apparentemente impossibili da rimuovere, anche se LEGGI ANCHE: Eliminare (disattivare) le apppreinstallate che non si disinstallano 1) Disinstallazione semplice Per rimuovere velocemente un'app da un dispositivoteniamo premuto sulla sua icona (dalla schermata o dal raccoglitore delle app integrato nel telefono), quindi premiamo ...

