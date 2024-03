Dinamo Zagabria-PAOK | Conference League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00:tv,. Lanella fase a gironi era riuscita a complicarsi la vita, arrivando dietro ai cechi del Viktoria Plzen ed accontentandosi del secondo posto. Soltanto nove i punti conquistati dal club più vincente di Croazia in un gruppo in cui c’erano anche due squadre alla portata come Astana e Ballkani. Il fatto di aver mancato il primo posto ha costretto gli uomini di Sergej Jakirovic a passare dagli spareggi per andare avanti nella competizione e l’abbinamento con il più quotato Betis, retrocesso dall’Europa ...