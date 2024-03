Dilettanti oggi in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un mercoledì intenso per i, inalle 20,30 dall’Eccellenza alla Prima per un turno infrasettimanale. Eccellenza.si giocano 7 gare della 10^ di ritorno e il clou è il derby di San Damaso fra Cittadella e Castelfranco, mentre Agazzanese-Nibbiano va a domani e Terre di Castelli-Zola al 20/3: ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Cittadella-Castelfranco 1X (ore 14,30): la capolista che ha allungato a +6 deve fare a meno di Caselli squalificato, Serra e De Luca infortunati, per la Virtus quinta a -17 invece infortunati Bertetti, Laruccia e Savino, tornano Nait, Di Marcello, Gibertini e Mantovani. Correggese-La Pieve 2 (20,30): rilanciati dal ritorno alla vittoria, i granata non hanno Rizzo e Margotta squalificati e l’infortunato Guerzoni. Faro-Formigine 2 (20,30): Sarnelli privo dello ...