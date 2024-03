Diletta Leotta nozze a giugno con Loris Karius | l’annuncio nel programma di Antonella Clerici – Video

Diletta Leotta sposa Loris Karius : l’annuncio è arrivato oggi in TV. La conduttrice di DAZN ha scelto un programma di Rai1 per annunciare il lieto evento: a ... (optimagazine)

Diletta Leotta si sposerà a giugno di quest’anno con il calciatore Loris Karius, portiere del Newcastle. Lo ha annunciato lei stessa in diretta su Rai 1, ... (tpi)

Diletta Leotta si sposa a giugno. La conduttrice di Dazn lo ha annunciato a sorpresa in diretta a È sempre mezzogiorno, nel corso dell’intervista con ... (ilfattoquotidiano)

Gossip | Antonella Fiordelisi: "Con Vicario non ci siamo trovati. Higuain Non lo rifarei": Antonella Fiordelisi sarà una delle protagoniste della nuova stagione di Pechino Express, in coppia con Estefania Bernal, e al settimanale Chi ha parlato della sua ...lalaziosiamonoi

L’annuncio di Diletta Leotta: “A giugno mi sposo con Loris”: Diletta Leotta si sposerà a giugno di quest’anno con il calciatore Loris Karius, portiere del Newcastle. Lo ha annunciato lei stessa in diretta su Rai 1, ospite di Antonella Clerici nel programma tv È ...tpi

Diletta Leotta spiazza tutti: l'annuncio in diretta che lascia Clerici di sasso: Un annuncio a sorpresa, che ha spiazzato persino la padrona di casa del programma. Diletta Leotta, ospite di Antonella Clerici a È sempre ...iltempo