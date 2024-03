Diletta Leotta | “Io e Loris ci sposiamo a giugno”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – “Mi sposo a”.lo ha annunciato oggi in diretta su Rai1, ospite di Antonella Clerici a ‘È quasi mezzogiorno’., che nelle scorse settimane aveva mostrato sui social l’anello di fidanzamento con cuiKarius le aveva chiesto la mano, ha parlato di come l’amore con il portiere del Newcastle sia nato da un vero colpo di fulmine: “La sera che l’ho conosciuto ho detto alle mie amiche: ‘Ho incontrato l’uomo della mia vita’”. Quanto alla nozze con Karius, diventato nel frattempo anche il padre della sua prima figlia, Aria,ha ammesso: “Adesso sono un po’ in quella fase di panico da organizzazione”. E alla Clerici che le chiedeva se avesse già scelto il vestito, ha risposto: “No”. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .