Diletta Leotta e la rivelazione inattesa a “È sempre mezzogiorno” | “Ho aspettato qualche mese ma ora siamo pronti | mi sposo a giugno”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024)si sposa a. La conduttrice di Dazn lo ha annunciato a sorpresa in diretta a È, nel corso dell’intervista con Antonella Clerici. Sono passate poche settimane da quando laha rivelato su Instagram di aver ricevuto dal compagno Loris Karius l’anello di fidanzamento. “Vi devo dire una cosa… I said yes! Hoa dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma oraa dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e ...