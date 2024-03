Diletta Leotta: «Sposo Karius a giugno». L'annuncio in diretta da Antonella Clerici: Diletta Leotta presto a nozze. Ad annunciarlo è stata lei stessa, in diretta su Rai1 da Antonella Clerici alla trasmissione "È quasi mezzogiorno": Diletta, che nelle ...leggo

Diletta Leotta annuncia la data del matrimonio e fa un regalo ad Antonella Clerici: Diletta Leotta sceglie E' sempre mezzogiorno per annunciare la data del matrimonio. E' il suo grazie ad Antonella Clerici ...ultimenotizieflash

Diletta annuncia le nozze in diretta Tv, sorpresa per Antonella Clerici: L'annuncio è arrivato in diretta Tv, a sorpresa, a È sempre mezzogiorno, cooking show condotto da Antonella Clerici e in diretta tutti i giorni su Rai1 ...fanpage