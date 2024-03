Diffidati Sporting Lisbona-Atalanta | nerazzurri a rischio squalifica in vista del ritorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Idi, ecco chi sono iindel match didegli ottavi di Europa League 2023/2024. Sono tre i calciatori della Dea che non potranno giocare ilal Gewiss Stadium in caso di cartellino giallo in Portogallo: si tratta di Marten De Roon, Sead Kolasinac e Ademola Lookman, che se verranno ammoniti saranno fermati dall’Uefa per una giornata. SportFace.

