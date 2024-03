Difficile che abbia fatto da solo L' ombra di Melillo sui dossier

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Difficilmente il sottotenente Striano può avertutto da. Ne parlo con cognizione di causa, anche perché anche io sono stato oggetto diaggio abusivo, visto che un fascicolo su di me fu trovato nell'archivio di Pio Pompa negli uffici che furono del Sismi. In ogni caso, elemento centrale dell'inchiesta del collega Cantone sarà proprio la definizione della figura e del sistema di relazioni di Striano». L'ha detto il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Antimafia. «Le condotte attribuite al sottotenente Striano mi paiono difficilmente compatibili con logiche di deviazione individuale: è una valutazione mia, ma non mi pare l'iniziativa di un singolo ufficiale, ipoteticamente infedele». Così Giovanni ...