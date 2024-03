Dieci gol in Serie B | il talento ha stregato il Napoli | notizia dall’agente!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilha iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, dove si dovranno fare diversi interventi. De Laurentiis ha messo nel mirino ildallaB, ed il suo agente ha fatto un annuncio importante sul futuro del suo assistito. In casasi prepara la sfida in programma venerdì contro il Torino, in cui la squadra è chiamata a dare continuità al buon momento di forma. Intanto per gli azzurri si inizia a guardare già verso la prossima stagione. Il Presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a presentare un’offerta per ildallaB. Intanto l’agente del giocatore cercato dalsi è esposto sul futuro del suo assistito. De Laurentiis pronto all’affondo per ildallaB: ...