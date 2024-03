Di Lorenzo | “Essere il capitano del Napoli è speciale! Critiche? Cercano solo i tre minuti di visibilità C’è solo una cosa che odio di questa città”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Giovanni Disi racconta nel podcast “Drive&Talk”: vita familiare, paternità e l’onore diildel. Ildel, Giovanni Di, si è aperto come mai prima d’ora nel nuovo podcast “Drive&Talk” della SSC. In un’intervista rivelatrice, il calciatore ha condiviso dettagli intimi sulla sua vita quotidiana, la famiglia e l’onore diildel club azzurro. Una routine mattutina fuori dall’ordinario Disvela la sua routine mattutina, dalla sveglia anticipata al portare sua figlia Azzurra a scuola prima di dirigersi all’allenamento. Ilrivela diun padre impegnato, dedicando ogni ...

