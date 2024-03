Di Lorenzo | «Di Napoli odio il traffico | però poi ti rifai gli occhi con il panorama»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Drive&Talk, il nuovo podcast della Ssc, ha come primo protagonista il capitano Giovanni Di. Durante il podcast, il capitano azzurro racconta la sua vita da giocatore del, le abitudini quotidiane e l’emozione di giocare da capitano a: «Sveglia presto, porto Azzurra a scuola e poi vado diretto al campo di allenamento, a Castel Volturno, che è di strada. A casa ci siamo pochissimo per ritiri, partite etc, quindi quando ci sono cerco di stare coi miei figli per giocare, anche se ti portano via tante energie. E’ tosta stargli dietro e lì capisci anche la mamma che lavoro fa perché è lei che sta con loro tutto il giorno, sono fortissime». La giornata tipo del capitano del: Giovanni DiUna simpatica intervista di Giovanni Di ...