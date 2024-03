Deteneva materiale pedopornografico | arrestato in provincia di Latina e ristretto ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 La Polizia di Stato ha recentemente effettuato l’arresto in flagranza di due uomini, rispettivamente di 50 e 62 anni, residenti nelle province die di Roma, nell’ambito di una decisa azione di contrasto internazionale contro gli abusi sessuali su minori. Le indagini sono state guidate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio, in sinergia con la Sezione Operativa di, sono partite da una segnalazione ricevuta attraverso il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online (C.N.C.P.O.). Identificazione e Perquisizione Dopo accurati accertamenti e l’analisi delle tracce informatiche, gli inquirenti hanno individuato i profili degli utenti implicati, procedendo con la perquisizione informatica degli apparati in uso agli indagati. In entrambi i casi, l’intervento ha permesso di ...