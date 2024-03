Derby in Seconda. Il Bagnacavallo non perdona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Unè sempre une se a vincerlo è la squadra sfavorita sulla carta – sempre che ci sia una sfavorita tra la prima e la terza – allora è una sorta di grande tripudio. Domenica al "Ricci" si è giocato-Only Sport Alfonsine, squadra che sta dominando il girone M diCategoria. I biancoazzurri alfonsinesi sono primi con 10 lunghezze sule 9 sulla Riolese mentre strada facendo ha lasciato per strada diversi punti la Vis Faventia, ora quinta ma anche in testa per un certo periodo. Ebbene ilha mantenuto fede a tutte le aspettative: Djamil Camara Mamadou ha portato in vantaggio i biancorossi al 24’ con il suo 12º gol in campionato, capocannoniere del torneo assieme a Kaja Gedis del Centro Erika di Lavezzola. L’Only Sport, che sul campo ha ...