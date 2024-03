Derby del Delta tra Mesola e Comacchiese. Portuense a Solarolo per sognare ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il turno infrasettimanale di Promozione è all’insegna deldeldel Po. Aè attesa la, tornata alla vittoria nel turno precedente, mentre i castellani si sono arresi a Castelbolognese con lo Sparta. "Non meritavamo di perdere, il pareggio avrebbe meglio rispecchiato l’andamento dell’incontro – dice il presidente del, Massimo Modena – ci dovrà servire da lezione per affrontare con il giusto approccio una squadra forte come la, che dispone di buoni giocatori come Tedeschi, Centonze, Alberi, Marongiu e altri. Ci conosciamo bene reciprocamente, pregi e difetti, gli episodi faranno la differenza". Nellasalteranno ilLuciani e Fantinuoli, ma torna a disposizione l’attaccante Negri. ...