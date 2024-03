Demedicalizzazione | il territorio del Medio Calore alza la voce | “Noi abbandonati”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Bocciatura dellaselvaggia e qualche spiraglio in positivo per l’Uccp di San Giorgio del Sannio. Questi i tratti salienti e conclusivi emersi al termine dell’Assemblea territoriale della Rete a difesa dell’Uccp della cittadina del. I lavori si sono svolti questo pomeriggio nell’Auditorium della Chiesa Sant’Agnese per discutere del tema delicato del depauperamento dei servizi sanitari suled in particolare della cancellazione dei medici a bordo delle ambulanze. All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti delle Istituzioni locali: presenti i sindaci di Calvi, Armando Rocco, di Apice, Angelo Pepe, e il consigliere comunale e provinciale di Benevento Raffaele De Longis,. In sala erano presenti anche Franco Cuomo, Maurizio Bocchino e Giovanna ...

Cerreto Sannita, le associazioni in prima linea per il futuro dell'Hospice: Parallelamente l’Associazione “Salute & territorio” solleva un'altra questione critica: la Demedicalizzazione delle ambulanze sul territorio. Questa decisione ha sollevato preoccupazioni in merito ...ilmattino

“Salute&territorio” chiede chiarezza sullo stato Hospice a Cerreto Sannita e su Demedicalizzazione ambulanze: In un momento critico per il settore sanitario l’associazione “Salute&territorio”, guidata dal presidente Alfredo Lavorgna, si rivolge al direttore Generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe, non solo ...ntr24.tv

Barone (Lega) contro Asl Benevento: “Demedicalizzare le ambulanze significa condannare a morte i pazienti che si rivolgono al 118”: Barone, ha tuonato: “Ritengo fondamentale ascoltare e rendere partecipi i primi cittadini, in prima linea spesso da soli per il territorio, su iniziative che impattano seriamente sul Sannio e sulla ...nursetimes