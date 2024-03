Delusione Arezzo | il Gubbio trionfa in casa per 2-0

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 5 marzo 2024 – L'cade ae rimanda il definitivo salto di qualità. Si interrompe la striscia positiva del cavallino e dopo 383 minuti anche l'imbattibilità di Trombini. I 500 tifosi presenti nel settore ospiti del "Barbetti" avrebbero meritato un risultato diverso, ma i rossoblu - che falliscono anche un rigore - si dimostrano più solidi e proseguono l'imbattibilitàlinga. Non hanno pagato, stavolta, le scelte iniziali di Indiani. Il tecnico, fedele alla sua filosofia del turnover, ne cambia otto rispetto alla gara contro l'Ancona. Rivoluzionata la coppia centrale difensiva e l'intera mediana. Settembrini e Catanese completano con Pattarello la linea di trequartisti alle spalle di Gucci. Meglio i rossoblù diin avvio: già al 5' Trombini esalta i riflessi sulla conclusione ...

