Del Fes e sponsor | pioggia di perquisizioni | anche in danno di Festa

In data 05 marzo 2024, alle ore 20:30 circa, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione disposto dal S. Procuratore della Repubblica di Avellino Dott. Vincenzo Toscano, in, tra gli altri, del Sindaco di Avellino, Gianluca. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino attraverso una nota stampa: Il provvedimento era motivato dalla necessità di ricercare elementi di riscontro alla tesi dell'accusa, secondo la quale il Sindaco avrebbe favorito alcuneizzazioni di imprese private in favore della Del. Fes., società di basket avellinese militante nel campionato nazionale di serie B. La perquisizione, eseguita in tutti i luoghi nella disponibilità del Sindaco, non ha fruttato elementi a riscontro delle ...