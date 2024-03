Decoro Roma – M5S-LcR | “Emergenza abusivi ‘street-food’ sono una vergogna | il Sindaco e l’assessora intervengano”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Il commercio capitolino ormai è invaso da una piaga preoccupante, lo street food dei rivenditorietnici che vendono cibo spazzatura sui marciapiedi in barba a ogni regola igienico sanitaria: stiamo parlando di un giro di affari che vale circa 2 milioni di euro alla settimana. Secondo i dati più aggiornati di Confartigianatocirca 200 coloro che agiscono nell’illegalità più totale, per un affare di platino che non prevede l’apertura di alcuna partita Iva, nessuna cucina a norma per le pubbliche vendite e ovviamente nessuna regola rispettata per la conservazione degli alimenti e i canoni d’igiene. E’ inaccettabile che mentre la città è oggettivamente fuori controllo con un’economia sommersa che danneggia non solo i commercianti in regola ma anche i conti della Capitale, ilGualtieri e...