Deadpool & Wolverine | una star anticipa | Ci saranno moltissimi cameo e sorprese per i fan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L'attore Karan Soni ha rivelato che nel prossimo film Marvel citantissimeper il pubblico einaspettati Il primo trailer dinon ci ha mostrato tantissimi, ma l'attore Karan Soni ha confermato in un'intervista che ce nemolti e alcuni davvero sorprendenti per i fan dei Marvel Studios. Infatti, Soni, che interpreta Dopinder in tutti e tre i film, ha rivelato di non essere rimasto scioccato quando Jackman si è unito al franchise. "Quando stavamo girando il secondo film, Ryan stava già tramando qualcosa. Ricordo che un giorno a pranzo mi disse che aveva iniziato una conversazione con Hugh. Ricordo di aver detto: 'La gente andrà fuori di testa!'. Poi lo studio …