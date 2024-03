De Zerbi piace a tanti | ma ha una clausola rescissoria altissima | la cifra da pagare al Brighton

De Zerbi corteggiato, ma c'è una clausola altissima con il Brighton: L'allenatore italiano è molto corteggiato, piace anche a Liverpool e Manchester United: i dettagli del contratto ...corrieredellosport

Chelsea, Pochettino via De Zerbi in pole, ma non è il solo: Secondo quanto riportato dal The Guardian Sport, infatti, i blues starebbero visionando il tecnico italiano del Brighton, Roberto De Zerbi. Ci sarebbe lui in cima alla lista dei desideri, ma non ...calcionews24

Maldera: “De Zerbi è un genio, De Rossi lo è quasi”: “Ricondurre De Zerbi a un modulo o a una questione tattica è riduttivo ... C’è un giocatore della Roma che le piace particolarmente “Intanto sarà un bello ritrovare due ragazzi che conosco bene, ...siamolaroma