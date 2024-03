De Santis nel mirino dei tifosi Ascoli | faccia a faccia con la società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Devia da". È questo il coro che da alcune settimane si ripete sistematicamente in occasione delle gare del Picchio. Lunedì sera nel blitz all’hotel La Corte del Sole di Castel di Lama una rappresentanza del tifo organizzato ha avuto anche modo di ribadire inil fermo concetto al diretto interessato. Un confronto civile ma estremamente deciso quello che si è sviluppato tra i sostenitori bianconeri e i vertici del club – presenti il presidente Neri, il direttore generale Verdone, il direttore sportivo Giannitti, ma non il patron Pulcinelli a causa di alcuni inderogabili impegni di lavoro all’estero – che si erano riuniti assieme al tecnico Castori per affrontare il tema legato al difficile momento e trovare possibili soluzioni. All’ex arbitro (in passato coinvolto nella nota vicenda di Calciopoli), ...