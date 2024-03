Davide Villa morto dopo il vaccino Astrazeneca | i familiari chiedono la riapertura delle indagini Il fratello del poliziotto | “Emersi nuovi fatti”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Catania, 6 marzo 2023 – Ci sono dolori, e ferite, che il tempo non può rimarginare. E anzi, man mano che ci si allontana dall’immediatezza dello strazio e si mettono a fuoco le circostanze, diventa insopportabile il peso del tempo che passa senza dare conto di una morte, tanto più se prematura e ingiusta. Così è per la famiglia del vice sovrintendente della Polizia in servizio presso la squadra Mobile di Cataniail 6 marzo 2021la somministrazione delanti Covid-19, prodotto da. La mamma: “Verità e giustizia per” Sono passati tre anni da quella morte rimasta senza un perché e la madre e i fratelli di, tornano a chiedere verità e giustizia per unche non si è mai ...