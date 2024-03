Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne | ecco il video di presentazione

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è ildi: 33 anni, nato a Napoli, lavora da molti anni del settore della moda:la sua scheda didirettamente dai canali ufficiali del dating show.è ildiHo 33 anni e sono napoletano. Lavoro nell' ambito della moda e sono cresciuto a Napoli in un quartiere molto difficile. Da piccolo era uno scugnizzo, un ragazzino di strada, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate, Poi però ho scelto la strada più difficile, quella di andare via e lasciare Napoli per trasferirmi a New York.ha anche un cane che ha chiamato Diego: Da buon ...