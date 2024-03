Dallo sfruttamento del mercurio a luogo per la memoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Negli anni ’70 la miniera iniziò a vivere una fase di crisi perchè ilperse mercato e si sapeva che con il passare del tempo poteva danneggiare la natura circostante e la salute. La miniera chiuse nel 1976 e negli anni a seguire le autorità provarono a trovare nuove idee per darle una seconda vita, mettendo anche in sicurezza l’ambiente e i cittadini. Negli anni ‘90 Agip SPA ha presentato un progetto di bonifica dell’area oggetto dell’attività estrattiva ed industriale, che è stato definitivamente approvato nell’anno 2000. Dopo la bonifica la miniera è diventata ufficialmente un museo minerario: questa era l’idea di partenza dei minatori e ancora oggi il museo tiene vivo il ricordo del passato industriale del paese e collabora con le scuole. Negli anni precedenti si erano conclusi i lavori di messa in sicurezza del sottosuolo. Per il progetto di bonifica nei ...