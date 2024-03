Dalle rinnovabili alle assicurazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Anche nel mese di marzo proseguono gli appuntamenti con il lavoro sul territorio. Oggi pomeriggio, a Baranzate,14, un doppio workshop organizzato da Afol Metropolitana insieme al Comune. Si parte con un focus per scoprire strategie e tecniche per rendere efficace la ricerca di lavoro e per conoscere come attualmente le aziende selezionano il personale. A seguire sarà possibile incontrare i recruiter Afolmet e sostenere un primo colloquio di selezione, portando il proprio cv. Lo stesso appuntamento si terrà anche a Cambiago,10, mercoledì 13 marzo. Per chi è interessato a lavorare in un settore che coniuga sostenibilità e ambiente, l’appuntamento è con il recruiting day HQ Engineering Italia che si tiene l’8 marzo,1012, nella sede Afolmet in via Milano 21 a Garbagnate ...