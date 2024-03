Dal Lobito Corridor passano i piani anti-Cina del G7

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Ilè davvero un gioco del playbook di Pechino”, commenta Cameron Hudson, analista all’Africa Program del Center for Strategic and International Studies, in un articolo di Foreign Policy: è “un capitolo” della Belt and Road Initiative (Bri) su cui Washington “finalmente” ha iniziato a lavorare per ottenere i propri benefici, aggiunge. E nel farlo, ha coinvolto progetti di stampo G7, come la Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), allungandoli a un’offerta di cooperazione con l’Italia tramite il Piano Mattei – come emerso nelle ultime riunioni che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto con l’amministrazione Biden durante il viaggio a Washington di inizio marzo. Tutto questo interessamento perché il corridoio che taglia in due l’Africa centro-meridionale è parte degli sforzi per diversificare le catene di ...