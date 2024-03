(Di mercoledì 6 marzo 2024) La star di Madame Web ha parlato dell'utilizzo dell'nella lavorazione di unnon è convinta che l'finirà perllare le produzioni di Hollywood. In un articolo pubblicato per Bustle, la star di Madame Web ha scritto che 'lenon vogliono f***tamente guardarecreati dall''. "Da parecchio tempo la mia sensazione è che il pubblico sia estremamente intelligente, e i produttori esecutivi hanno iniziato a credere che non lo sia. Il pubblico sarà sempre in grado di annusare le fesserie. Anche se iiniziano ad esserecon l'IA, gli umani ...

Dakota Johnson parla delle reazioni di Madame Web e della possibilità della maternità: Egli guarda: Gwyneth Paltrow mostra la sua amicizia con Dakota Johnson Dakota Johnson ha parlato della risposta al suo nuovo film Madame Web. In una nuova ...iltarlopress

Dakota Johnson contro l'IA:"Le persone non vorranno vedere film realizzati con l'intelligenza artificiale": Dakota Johnson non è convinta che l'intelligenza artificiale finirà per controllare le produzioni di Hollywood. In un articolo pubblicato per Bustle, la star di Madame Web ha scritto che 'le persone ...movieplayer

Dakota Johnson alza bandiera bianca: «Non farò mai più una cosa del genere»: Dakota Johnson, reduce dall'esperienza cinecomic con Madame Web, ha ammesso che non farà mai più una cosa del genere ...bestmovie