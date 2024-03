Da Chanel | sfilano sguardi celesti e rosa e fiori e fiocchi tra i capelli

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di colori pastello, sulle palpebre delle modelle protagoniste delle sfilate di Parigi. Dopo lo show di Dior, concolorati di unlampone, i colori più vivaci e dolci dello spettro cromatico tornano per definire il trucco occhi. L’occasione è speciale: la sfilataautunno inverno 2024 al Grand Palais Éphemère. Glisi dipingono die di celeste. Un omaggio ai colori dei grandi cappelli, dalla testa larghissima, preziosi in estate, che rievocano le nuvole all’alba. E un omaggio alle tinte del cielo della Normandia e del mare di Deauville. Luogo caro a Coco.autunno inverno 2024: il trucco occhi celeste eCome ogni ...

Espadrillas, le scarpe estive di tendenza, pratiche e chic, da mettere sempre in valigia (o indossare in città): La nostra selezione di espadrillas da comprare online prima di andare in vacanza (e da indossare sin da subito, anche in città) ...vogue

Lacoste collezione Autunno/Inverno 2024-2025: Look full color, stampe logo all over, gonne a pieghe capi in maglia e racchette dipinte sulla seta sfilano alla Paris Fashion Week sulla passerella Autunno/Inverno 2024-2025 di Lacoste ...youmedia.fanpage

PFW, l’omaggio di Ghesquière a Louis Vuitton e le fasi di Miu Miu: Paris Fashion Week di febbraio-marzo 2024 chiude con l’omaggio di Ghesquière a Louis Vuitton e le fasi di Miu Miu ...laconceria