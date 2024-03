Da archiviare le querele di Fedez contro il Codacons | il rapper contro la procura

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) AGI -non si arrende, perde la battaglialama non si dà per vinto. Da quanto apprende l'AGI gli avvocati delfaranno opposizionela richiesta, avanzata dal pm di Roma, Maria Caterina Sgrò, di archiviazione di alcune dellepresentate dal cantantei rappresentanti dell'Associazione dei consuatori. "Le espressioni utilizzate dal Presidente Rienzi come 'sottospecie di cantante', 'ignorante', 'imbecilli', 'ciucci' sono state ritenute, sorprendentemente, non offensive dalla PM" sottolineano gli avvocati diche invece ritengono tali espressioni "attacchi personali, finalizzati ad offendere la reputazione del singolo". Sono invece state ...