Curti | nuova rete fognaria in vico Gorizia Al via i lavori al Parco Scala

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 6 marzo 2024). Nell’ambito di un progetto Pnrr da circa un milione di euro, riguardante la messa in sicurezza stradale e riqualificazione urbana di vie e spazi annessi, il Comune diha avviato un vero e proprio restyling di diverse zone del paese. Sull’argomento il sindaco Antonio Raiano ha affermato: «Grazie ad un progetto Pnrr di riqualificazione urbana, stiamo realizzando una serie di importanti interventi in diverse zone di. Tra le opere più significative c’è quella che riguarda, che da sempre presenta un problema di pendenze, così grave da provocare, in caso di piogge violente e improvvise, allagamenti di garage e cantine. Abbiamo provveduto a realizzare una, mediante anche la messa in posa di una vasca di ...