Covid | quattro anni dopo | a febbraio in provincia di Bergamo 174 casi e 7 morti

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nel mese dii nuovidisono ulteriormente calati: erano stati 75.167 a gennaio mentre a finese ne contano 11.714. Il tasso di positività scende dal 2,6% allo 0,8%, a fronte di circa 600.000 tamponi mensili. Gli attualmente ricoverati sono scesi da 2.169 a 1.154. Anche i pazientiricoverati nelle terapie intensive diminuiscono: a fine mese se ne contano 46. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in area medica, il tasso scende quindi dal 3,5% all’1,9%, mentre l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva è ora pari allo 0,5% (era all’1%). L’incidenza media deiogni 100.000 abitanti è diminuita dai 22 di gennaio agli attuali 7. Sono stati 278 i decessi dovuti alnel mese di, in ...