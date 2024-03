Così Shape torna ad essere il centro nevralgico della nuova Nato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Negli ultimi anni il Supreme Headquarters Allied Powers Europe dell’Alleanza Atlantica, situato nei pressicittadina belga di Mons, ha affrontato un processo di totale rinnovamento. Dopo la fineGuerra Fredda, durante il quale era arrivato a controllare tre milioni di soldati organizzati in cento diverse divisioni sparse per l’intero continente europeo, il comando militare centrale europeo si era “adattato” allarealtà e alle nuove esigenze emerse in tempo di pace, delegando le sue funzioni militari ai comandi integrati di Brunnsum e Napoli o al quartier generale integrato di Lisbona, e perdendo le sue capacità di operare come vertice in un contesto bellico, dedicandosi principalmente a contribuire al processo decisionale civile dell’alleanza. Ma con l’invasione russa dell’Ucraina iniziata poco più di due anni fa, ...