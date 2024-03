"Così non possiamo andare avanti". La rabbia degli autotrasportatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sulla protestainterviene anche Maurizio Bandecchi, responsabile Assotir della Toscana. "Sappiamo che l’amministrazione è al corrente della situazione delle strade a monte – dice Bandecchi –, ma è necessario aumentare il budget per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per ora ci accontentiamo di quello che hanno detto che faranno, ma per il prossimo anno servono interventi decisivi, le strade sono vitali per i camionisti e sinceramente visto che la tassa marmi è cospicua che sulle strade ci finiscano solo 700mila euro su 25 milioni è un po’ poco. Per quanto riguarda la popolazione sarebbe auspicabile creare dei bayss o delle varianti per evitare il passaggio dei camion nei paesi a monte, o quantomeno ridurlo il più possibile". "Le precipitazioni di questo inverno hanno aggravato un già pessimo stato di salute delle ...