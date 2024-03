Cose turche | Balotelli fa scoppiare un petardo nello spogliatoio dell' Adana e scoppia a ridere VIDEO

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Mario, sempre lui. Passano gli anni, non la voglia di mettersi in mostra per l'attaccante italiano che ha fattounDemirspor , squadra turca in cui gioca. Una bravata documentata attraverso un reel del suo profilo internet. Dopo il lancio e lo scoppio... una risata