Cos' è successo nelle ultime settimane Marsilio-D' Amico | rumors proibiti sul dello in Abruzzo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Effetto Todde" in? Negli ultimi giorni prima delle elezioni di domenica 10 marzo si fanno pronostici e previsioni sull'esito delle urne. A sinistra, ovviamente, si spera in un secondo colpo dopo la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. Ma la partita è più aperta che mai. Il governatore uscente e candidato del centrodestra Marco, stando ai dati di qualche settimana fa, sarebbe in vantaggio su Luciano D', sostenuto dal centrosinistra, di 6-7 punti. Anche se, come si legge su La Stampa, la forbice tra i due si starebbe assottigliando sempre di più. Mancando sempre meno al voto, è vietato al momento diffondere qualsiasi tipo di sondaggio. Questo non sapere provoca, come al solito, voci incontrollate. Di qui i pronostici più vari. Se a destra ci si sente abbastanza tranquilli per la vittoria di ...