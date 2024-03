Cos’è il selumetinib | il farmaco per la cura dei tumori non operabili nei bambini

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il, il primo ad essere stato approvato in Italia per il trattamento deiche coinvolgono i nervi (neurofibromi plessiformi) nei pazienti pediatrici con neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) a partire dai 3 anni di età, blocca la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule tumorali. Prodotto da Astrazeneca, ha recentemente ricevuto il via libera alla rimborsabilità da parte dell’AIFA.