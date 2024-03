Cos' è il mercato grigio | caratteristiche | come si contrasta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 marzo 2024 – La forte globalizzazione porta con sé dei vantaggi, ma anche alcuni rischi che non possono non essere presi in considerazione dalle aziende e dagli Stati quando operano negli scenari internazionali. Tra i rischi c’è sicuramente la nascita, la crescita e il consolidamento dei cosiddetti mercati grigi, o grey market, ovvero delle realtà di scambio parallele all’interno delle quali i prodotti originali sono distribuiti al di fuori dei canali di distribuzione ufficiale. Close-up Of A Couple Using Laptop For Shopping Online Il tutto, naturalmente, avviene senza che vi sia il consenso da parte del brand e del proprietario del marchio, con l’azienda produttrice che perde di fatto il controllo sulla distribuzione dei propri prodotti. Alla base dei mercati grigi c’è la differenza dei prezzi che un dato bene o servizio ha nei diversi Paesi che lo distribuiscono: chi ...