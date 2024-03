Coscioni sospeso | Tommasetti Lega | “Sulla Torre Cardiologica avevamo ragione noi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il presunto caso di malasanità che lo ha coinvolto obbliga il professorea farsi da parte”. Non ha dubbi Aurelio, consigliere regionale della Campania della, nel commentare la sospensione per 12 mesi del primario dall’incarico presso ladel Ruggi, a seguito della misura cautelare disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno. Il caso riguarda una garza “dimenticata” nel corpo di un paziente durante l’intervento che ne provocò il decesso. Altri provvedimenti hanno colpito quattro operatori sanitari dell’equipe di. “Siamo come sempre per la presunzione di innocenza – precisa– La questione però va ben oltre quello che sarà l’esito dell’inchiesta”. Il consigliere regionale ...