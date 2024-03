Cortona Comix | scuole protagoniste dell’edizione 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Arezzo, 6 marzoComics rafforza la collaborazione con lee presenta la nuova grafica per l’edizione, al festival del fumetto sono in arrivo 50 ospiti. Una macchina volante che sorvola la Fortezza del Girifalco, guidata dai due personaggi simbolo, Cittino e Piuma, mentre volano fumetti su tutto il borgo: questa è l’immagine vocativa ideata da Umberto Sacchelli, per la seconda edizione della manifestazione cortonese. Dopo i successi del 2023, sono pronte ai blocchi di partenza tante nuove iniziative e tante sorprese. «Cittino fa il segno del “2”, a figurare la seconda edizione – spiega Sacchelli – ma significa anche “vittoria”, in modo che sia di buon auspicio. Ho voluto anche inserire un omaggio a Hayao Miyazaki, uno dei miei autori-guida, nella Cinquecento gialla, la stessa utilizzata da ...